Wenn „Bounce“ kommt, ist die Wollfabrik voll

In Südamerika tourte das Original diesen Sommer recht erfolgreich, füllte Hallen und Stadien: Wenn die „Bon Jovi“-Tribute-Band „Bounce“ nach Schwetzingen kommt, ist ein volles Haus genauso garantiert – so auch wieder am Samstag in der Wollfabrik. Fans der Musik von „Bon Jovi“ wissen eben, was gut ist – und Sänger Oliver Henrich (l.) ist einfach von seiner Stimme her und der charismatischen Bühnenpräsenz ein echter Knaller. Er präsentiert die Hits von „Bon Jovi“ authentisch, pflegt dabei aber gekonnt eine Note von „Bounce“ ein, die der Band mittlerweile eine eigene große Anhängerschaft gebracht hat. / kaba

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 29.10.2019