Wenn das Herz mal außer Takt gerät

Das sogenannte Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung: Ungefähr jeder zehnte Deutsche über 70 ist davon betroffen – viele sind sich dessen aber gar nicht bewusst. „Trotzdem ist Vorhofflimmern gefährlich“, warnt Professor Dr. Bernd Waldecker (Bild), Chefarzt der Abteilung Kardiologie, Angiologie und Internistische Intensivmedizin der GRN-Klinik in Schwetzingen. „Denn es ist ein bedeutender Risikofaktor für den Schlaganfall.“

Woran Betroffene ein Vorhofflimmern erkennen können und welche modernen Behandlungsmöglichkeiten heute zur Verfügung stehen, wird er bei einem öffentlichen Vortrag am Dienstag, 20. November, im Zuge der bundesweiten Herzwochen erklären. Dabei handelt es sich um eine jährliche Aufklärungskampagne der Deutschen Herzstiftung. Der Vortrag beginnt um 18 Uhr in der Cafeteria der Klinik (Bodelschwinghstraße 10) und dauert rund 45 Minuten.

Danach haben die Besucher die Gelegenheit, Fragen zu stellen und mit Professor Waldecker ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist frei; eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Vortragsabend findet in Kooperation mit der Deutschen Herzstiftung und der örtlichen Selbsthilfegruppe Koronare Herzerkrankungen (Vorsitzende: Sigrid Jäger) statt. Er richtet sich an Betroffene, Angehörige und alle Interessierten.

Beim Vorhofflimmern stehen die Vorkammern des Herzens still und beteiligen sich nicht mehr an der Pumparbeit der Hauptkammern. Ursache für diesen Ausfall sind elektrische Fehlsignale am Herzmuskel. „Die Vorkammern spielen bei diesen Anfällen elektrisch verrückt: Der Herzmuskel erhält im Bereich der Vorhöfe keine brauchbaren Signale mehr. Statt das Blut in die Hauptkammern zu pumpen, flimmert er nur noch“, erläutert Waldecker.

Betroffene spüren das manchmal gar nicht oder nehmen einen vorübergehend schnelleren und unregelmäßigen Herzschlag wahr. Allerdings können sich während dieses Flimmerns Blutgerinnsel in den Vorhöfen bilden, mit dem Blutstrom beispielsweise ins Gehirn gelangen und dort ein Gefäß verstopfen. „Rund ein Viertel aller Schlaganfälle werden auf eine solche Gerinnselbildung in Folge des Flimmerns zurückgeführt“, betont der Kardiologe.

Es lässt sich gut behandeln

„Gerade ältere Patienten sollten daher bei Herzrasen oder Herzstolpern, verbunden mit Unruhe, Angst oder Atemnot, aufmerksam werden und das von ihrem Arzt abklären lassen.“ Häufig lässt sich diese Herzrhythmusstörung gut behandeln und das Schlaganfallrisiko mit Gerinnungshemmern senken. Je nach Ursache können Betroffene auch selbst etwas zur Besserung beitragen, so Prof. Waldecker. zg/Bild: GRN

