Wenn der Augenblick Seelenverwandte formt

Wie das Leben bisweilen doch den Fokus verschiebt. Nicht, dass der Liederliche Abend im Schwetzinger Theater am Puls bislang noch nicht für experimentelle Grenzverschiebungen musikalischer Art bekannt gewesen wäre. Doch, dass Jürgen Ferber dem Abend aufgrund gravierender familiärer Umstände ebenso wenig vor Ort sein kann wie der eigentliche Gast des Abends, Marie Diot, ist dann selbst für das spontane Publikum eine recht radikale Neuerung.

Dass trotz allem fast niemand das Theater verlässt, spricht für die Gäste – und das Theater um Joerg Steve Mohr, das in Windeseile einen Ersatz fand, der dieses Wort keineswegs verdient. Denn mit Marco Adler darf das Publikum noch einmal vom Charme des deutschen Singer-Songwriter-Pop kosten, den man hier schon im Spätjahr 2019 vernehmen durfte. Und auch Jana Kühnle ist in Schwetzingen längst keine Unbekannte mehr. Spätestens seit ihrem Musiktheater „Kopfgespenster“ hat sie sich in die Herzen der Spargelstadt gespielt – und beweist auch beim „Liederlichen Abend“ einmal mehr, warum das so ist. Denn Kühnle hat für ihren Auftritt nicht nur laszive lyrische Zeichen zwischen Schwert und Scheide im Gepäck: Auch das „Mondmädchen“ lässt die junge Klangpoetin in gewohnter Stimmkraft durch die Lüfte schweben – und verzeiht sich damit völlig die kleinen Verspieler, die der „Stille auf Papier“ am Piano den ein oder anderen Ton zu viel geschenkt hatten.

Momente voller Tiefgang

Ebenso souverän schreitet auch Marco Adler an der Gitarre zur Tat, um seine seelenvoll-empathischen Lieder zum Besten zu geben. Ohne Zweifel kommen die Songs auf seinem ersten Album „Heimat“ unfassbar persönlich daher – und bersten trotz der harmonischen Akkorde fast vor Energie. Zwischen wilder Unentschlossenheit („Ich will doch, dass ich es will“) und der Melancholie der Freundschaft („Du“) liegen hier oft nur wenige Minuten. Doch die reichen völlig, um jene Melodie ins Ziel zu bringen. Und sich auch reichlichem Applaus gewiss sein zu dürfen.

Barrieren werden überbrückt

Die Geheimwaffe an diesem Abend ist hier für Adler und Kühnle gleichermaßen die entwaffnende Ehrlichkeit. Keiner von beiden kokettiert hier mit seiner Aufregung – stattdessen werden die Gefühle live auf der Bühne eingestanden, und sorgen so für charmant-verständige Anteilnahme bei den Zuhörern. Zumal von der ersten Liebe bis hin zum Heil der Musik immer wieder auch humorvolle kurze Dialoge die Programmteile zieren. Auch so kann, darf und sollte Publikumsinteraktion aussehen. Denn so mutet das keineswegs nach einer Notlösung aus Verlegenheit an: So spricht man Tacheles. Dass sich Jana Kühnle gar frech auf die Couch legt, als Marco Adler mit „Herr Doktor“ in die Untiefen der eigenen Depression abtaucht, zeigt, welche Verbindung entstehen kann, wenn der Augenblick Seelenverwandte formt.

Das gemeinsame Duett zum titelgebenden Song „Heimat“ ist da am Ende in doppelter Hinsicht sinnträchtig. Denn so sehr die beiden Protagonisten die Bühne als solche bezeichnen würden: Dass diese Bretter nicht nur ein Ort des Wohlfühlens, sondern auch Mutmacher zum Überbrücken jeder Barriere sind, das durften die Theaterränge in Schwetzingen einmal mehr auf die schönste denkbare Art und Weise erleben. mer

