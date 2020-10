Wenn der Nachbar aufpasst

Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen ein großer Schock. Die Verletzung der Privatsphäre und das verloren gegangene Sicherheitsgefühl sowie möglicherweise auch schwerwiegende psychische Folgen sind für die Betroffenen meist schlimmer als der rein materielle Schaden. „Einbrecher, Diebe und Betrüger haben es in einer aufmerksamen Nachbarschaft schwer“, heißt es in der

...