Wenn die Meinungen polarisieren

Die Corona-Pandemie und die dadurch hervorgerufene Krise haben die Welt weiterhin fest im Griff. Das Leben vieler Menschen in diesem anhaltend schwierigen Dauerzustand und der individuelle Umgang mit permanenten Beschränkungen und immer neuen behördlichen Vorgaben sind von großer Unsicherheit geprägt und wirken oft existenziell bedrohlich. Das bietet zwangsläufig Gelegenheit und Raum für zunehmend aggressiv geführte Diskussionen mit unterschiedlichsten Meinungen und extrem polarisierenden politischen Standpunkten.

In wichtigen Fragen sind zumindest Teile unserer Gesellschaft gespalten und in ihren jeweiligen Einstellungen und Auffassungen absolut konträr und unversöhnlich. Welche übergeordneten regulierenden Steuerungsfunktionen und administrativen Lenkungsaufgaben haben Politik, Wissenschaft und Wirtschaft in dieser hochsensiblen Situation. Welche psychologische Rolle spielen die professionellen Medien und bürgerschaftlich organisierten Gruppen in dieser aufgeheizten Stimmungslage und den auch persönlichen Auseinandersetzungen um den „richtigen Weg“?

Über diese aktuellen Fragen und andere wichtige Themen wird Frank Schlageter beim 18. und ersten digitalen „Talk aus der Wollfabrik“ nach der längeren Sommerpause, an diesem Mittwoch, 28. Oktober, um 20.15 Uhr, mit seinen Gästen und ausgewiesenen Experten aktiv und konstruktiv diskutieren – ab sofort und bis Ende des Jahres an jedem letzten Mittwoch im Monat.

Vom Professor bis zum Politiker

Den Auftakt machen der Psychologe, Lehrstuhlinhaber für Sozialpsychologie an der Universität Heidelberg und zudem Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Professor Dr. Klaus Fiedler aus Weinheim, der designierte Landtagskandidat der CDU Baden-Württemberg für den hiesigen Wahlkreis, Andreas Sturm aus Neulußheim, der Unternehmer und Geschäftsführer der Flux Design Products (I-CLIP), Frank Mayer aus Bad Dürkheim, und der Redakteur von „Gehirn&Geist“ des Fachmagazins „Spektrum der Wissenschaft“, Steve Ayan aus Heidelberg. zg

Info: Die Sendung „Vernunft oder Verschwörung? – Die Spaltung der Gesellschaft in der Krise“ ist unter www.wollfabrik.tv zu sehen und jederzeit online abrufbar.

