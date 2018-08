Wenn die Roten auf Blau treffen

Anzeige

Daniel Born war selbst überrascht. Mit so vielen Teilnehmern am ersten Abend seiner Museumstour hatte der SPD-Landtagsabgeordnete nicht gerechnet. Er wolle den Sommer in der Heimat ein bisschen als Auszeit nutzen, in der Kurpfalz könne man so herrlich „auf Schatz(be)suche gehen“, sagte Born bei der Begrüßung der Gäste im Museum Blau in der Hebelstraße 2.

Er dankte Museumsgründer Dr. Dietmar Schuth, dass sich die Roten an diesem Abend auch einmal auf Blau einlassen dürften. Blau sei als Farbe des Himmels und des Wassers ja die Lieblingsfarbe der Deutschen. Museumsleiter Schuth freute sich über den Besuch seiner „Lieblingspartei“ und erzählte den knapp 40 Gästen, die meisten Sozialdemokraten, unter ihnen die ehemalige Landtagsabgeordnete Rosa Grünstein und der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Simon Abraham, warum er in Schwetzingen das Thema Blau aufgegriffen habe. Die Farbe Blau habe viele Bedeutungen, sie ist auch die Stadtfarbe und ziert das Wappen der Wittelsbacher, denen die Kurfürsten einst angehörten.

Termine „Born im Museum“ Am Donnerstag, 30. August, um 18 Uhr startet der zweite Sommerabend im Hockenheimer Tabakmuseum. Durch das Museum führt Karlheinz Auer. Zum Abschluss der Tour wird es eine Diskussionsrunde über aktuelle Entwicklungen rund um das Thema „Gute Arbeit“ geben. Mittwoch, 22. August, 17 Uhr: Wahlkreisbüro-After-Work-Party, Schwetzinger Straße 10, Hockenheim, mit buntem Programm und Ehrengast Leni Breymeier. Am Dienstag, 4. September, um 18 Uhr führen die Schatz(be)suche ins Ketscher Heimatmuseum. Es gibt einen Rundgang durch die Geschichte der Gemeinde Ketsch mit Ingrid Blem und eine Diskussionsrunde zum Thema „Integration in Arbeit“. vw

Die Idee zur Vereinsgründung stamme von Stadträtin Monika Maier-Kuhn („Blau ist meine Lieblingsfarbe“), dankte Schuth der SPD-Fraktion und dem Gemeinderat für die Möglichkeit, dieses unter Denkmalschutz stehende Haus, eines der ältesten Gebäude der Stadt, als Museum für die faszinierende Kunst- und Kulturgeschichte der Farbe Blau einrichten zu dürfen. Die Gruppe ging auf Erkundungstour durch die im September letzten Jahres eröffneten Räume. Auf zwei Etagen präsentiert sich in 15 Zimmern eine einmalige Sammlung, die mit einer wundervollen Farbe überrascht und verzaubert. Der erste Raum erzählt die Geschichte der Farbe Blau im Alten Testament der Bibel, erklärt die Bedeutung der Farbe Blau im Judentum und im Islam, bis hin zu blauen Göttern, Geistern, Engel und Dämonen. Der zweite Raum ist dem Indigo gewidmet, dem blauen Farbstoff für Textilien der Kulturgeschichte. Informiert wird über das historische Blaufärberhandwerk und den Blaudruck. Der Raum drei erzählt die Geschichte des Kobaltblaus, das seinen Namen den Kobolden verdankt, die im Mittelalter das als wertlos angesehene Kobalterz verhext haben sollen. Im Orient wurden blaue Kobaltsalze schon vor Jahrtausenden zum Färben von Glas, Emaille und Keramik verwendet. Das Ultramarin steht im vierten Raum im Mittelpunkt. Einst wurde Ultramarin aus echtem Lapislazuli gewonnen, das ausschließlich aus Afghanistan stammte.