Wenn die Tragödie hoffen lässt

Anschließend ging die Reise nach Dresden, wo die Zuhörer auf Frederic Chopin (1810 – 1849) trafen. Dort verliebte er sich in eine dunkelhaarige Schönheit, in die16-jährige Maria Wodzinski, die er aber nicht heiraten durfte. Seine Verliebtheit schlug sich im „Walzer op. 69 As-Dur“ nieder, der von inniger Lyrik, voll intimer Gemütsbewegung geprägt ist, wie die Pianistin dies in ihrem Spiel deutlich machte. Auch über die „Nocturne cis-Moll, op. 72, Nr. 3“ erzählte sie und bezauberte die Zuhörer am Klavier mit rasant perlenden Läufen, die eine fröhliche Gesamtwirkung hinterließen.

Die Reise endete in Russland, wo Sergej Rachmaninow (1873 – 1943) auf dem Landgut Semjonowa geboren wurde. Dort hörte er schon früh die Kirchenglocken läuten. Das hat ihn geprägt, „ihren Widerhall vernehme ich in vielen seiner Kompositionen“, gestand die Pianistin, die in Études-Tableaux op. 33, Nr. 4 und der „Polichinelle“ der anspruchsvollen technischen Aufgabe dieser Stücke mehr als gerecht wurde. her

