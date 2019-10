Wenn eine Pianistin aus dem Nähkästchen plaudert

© Norbert Lenhardt

Das 44. Schwetzinger Mozartfest bietet musikalische Höhepunkte am laufenden Band. Aus zwei Gründen war das Konzert etwas ganz Besonderes: Die weltberühmte Pianistin Lisa Smirnova hatte das gesamte Programm in den Tonarten C-Dur und c-Moll gewählt und unter den Titel „Klassik in C“ gestellt. Zu hören waren die Perlen der Klavierliteratur von J. Haydn über W. A. Mozart bis L. v. Beethoven. Und

...