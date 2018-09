Wenn Gefühle in Bewegung kommen

Die Tochter steht auf einem Podest. Die Mutter klebt sie im wahrsten Sinne des Wortes mit Terminen voll. Die ganze Last kann das Kind kaum tragen, es sinkt mit jeder weiteren Verpflichtung immer weiter in sich ein. Zu dem Lied „Ich bin doch keine Maschine“ (Tim Bendzko) versucht die Tochter, sich die unsichtbaren Fesseln vom Leib zu reißen. Gebannt verfolgen die Zuschauer im Jugendzentrum „Go in“ die Szenerie. Es ist mucksmäuschenstill.

Das Beschriebene war Teil der Darbietung von Profitänzerin Ines Meißner und Hanna Münch. Diese gehörte zum „All-you-can-dance“- Event im Jugendzentrum, welches in Kooperation mit dem Juz Oftersheim und der „Tanzszene Baden Württemberg“ initiiert wurde. Nach einer Vorführung der „Tanzszene“ ging’s für die Kinder selbst ans Werk: In Workshops wird ihnen Tanztheater näher gebracht. Dabei handelt es sich um sogenannten „Modern Dance“, modernen Tanz. „Wir wollen unseren jungen Tänzern eine andere Facette zeigen, damit sie sehen, was alles möglich ist“, betonte Sebastian Längerer, Hausleiter des Juz Oftersheim. Im Workshop selbst lernen die Mädchen und Jungen allerdings etwas anderes, erklärte Hanna Münch: „Auf Grund der geringen Zeit geht die Choreographie eher in Richtung Hip-Hop. Das kennen die Kinder und nehmen es deswegen auch besser an.“

Schrittfolgen bei Party verfeinert

Die sehr rhythmische Aufwärmphase wurde mit dem Spiel „Plätze wechseln“ zu einem riesigen Vergnügen. Während die Kinder die Positionen tauschten, kamen neue Tanzschritte und sogar Figuren wie Spagat oder das Rad hinzu. Dies wurde mit einem Applaus belohnt.

Die Intention der Zusammenarbeit zwischen dem Jugendzentrum und der „Tanzszene“ erläuterte „Go-in“-Einrichtungsleiter Karlheinz Seitz: „Unsere Aufgabe ist es, im Interesse der Jugendlichen zu handeln. Sie sollen Spaß haben, möglichst viel kennenlernen, aber auch über die Themen unserer Gesellschaft nachdenken.“ Sebastian Längerer ergänzte: „Wir wollen gemeinsam mehr erreichen.“ Das beschriebene Stück zum Auftakt greife das Thema der „Helikoptereltern“ auf, mit dem sich viele Kinder identifizieren könnten. Deswegen „wollen wir die Kinder in sich bestärken. Sie sollen den Mut haben, zu sich selbst zu stehen“, sagte Hanna Münch.

Im Anschluss an den Workshop fand noch eine Tanzparty statt. „Ich mag das gemeinsame Tanzen und freue mich auf das Jammen“, so Nele (8) begeistert. Eine dritte Auflage dieses Programms wird es voraussichtlich 2019 in Oftersheim geben.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.09.2018