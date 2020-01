Wenn Integration gar nicht erst versucht wird

„Diese Gruppe hat ihren Weg selbst gewählt,“ behauptet Pressereferent Dr. Gunter Zimmermann auf einer Sitzung der Initiative Aufbruch 2016 in einem Referat über einen Bericht von Alexander Wallasch zu einen Dokumentarfilm der Autorin Manuela Dursun, der sich mit der Situation der Türken und Türkischstämmigen in Deutschland beschäftigt. Den Journalisten habe, laut einer Pressemitteilung der Gruppe, dabei besonders eine Szene zum Nachdenken gebracht, in der zwei junge Frauen aus der dritten Generation der Türkischstämmigen zu Wort kämen. Auf die Frage nach ihrer „Heimat“ würden beide freimütig erwidern: „Wir würden lügen, wenn wir sagen würden: Deutschland.“

Es gehe dabei nicht um Ausgrenzung, sondern um eine selbstgewählte Situation. Eine der beiden Frauen stelle fest, dass sie besonders an der Erziehung ihres Sohns bemerke, wie sehr sie türkisch geprägt sei. Diese Aussage tätige sie mit dem zufriedenen Lächeln eines Erkenntnisgewinns, so Zimmermann.

Ein Zuwanderungsland

Die faktischen Verhältnisse würden noch klarer, wenn auf einer türkischen Hochzeit unter den 300 Gästen keine deutschstämmigen Freunde zu finden seien, schlicht und einfach, weil es sie nicht gebe. Das sei so gewollt, weil sie sich so wohler fühlten. Jeder der Befragten gebe mit Stolz zu Protokoll, dass die Türkei seine Heimat sei. Freundschaften zwischen Deutschen und Türken, so der Kommentar Wallaschs, hätten einfach keine Chance, sich zu entwickeln. In den überwiegenden Fällen würden beide Seiten nüchtern erkennen, dass man sich zwar sympathisch sei, aber dass die unterschiedlichen Kulturen eine engere Verbindung ausschließen.

Die Wurzel des Problems sei, so konstatierte Gunter Zimmermann laut Pressemitteilung, dass Deutschland bis heute kein Einwanderungsland, sondern ein Zuwanderungsland sei. Als es vor über 50 Jahren um die Ansiedlung von türkischen Gastarbeitern gegangen sei, habe das aufnehmende Deutschland erwartet, dass „die Gäste“ irgendwann in ihre Heimat zurückkehrten. So sei von Anfang an keine Integration versucht worden, weil die deutsche Regierung und Gesellschaft die Auffassung gehegt habe, dass der Aufenthalt nur auf Zeit gedacht sei.

Patriotismus fördern

Dass es auch anders gehe, so der Referent weiter, zeigten klassische Einwanderungsländer wie die USA, Kanada, Australien oder Neuseeland. Obwohl dort Menschen aus der gesamten Welt zu finden seien, würden „Neubürger“ sich in erster Linie als Amerikaner oder Kanadier betrachten – aus voller Überzeugung. Schon die Sprachprüfung und die Einbürgerungszeremonie nebst Urkunde betonten die patriotische Gesinnung, die von den neuen Mitgliedern der Gesellschaft erwartet werde: „Wenn Deutschland schon ein Einwanderungsland ist, wie viele Politiker ohne jede Reflexion behaupten, dann mit voller Konsequenz! Mit der bisherigen Halbherzigkeit und Zurückhaltung der deutschen Politik muss dann Schluss sein“, fordert Zimmermann. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.01.2020