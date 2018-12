Wenn Parker auf dem „Strich“ stehen

Jeden Morgen das gleiche Bild: Wenn man als Pendler kurz nach 9 Uhr am Neuen Messplatz ankommt, wird es schon schwierig mit der Parkplatzsuche. Gehetzt blicken alle aus den Fenstern, nach rechts, nach links, und hoffen auf eine freie Fläche, die nicht zu eng ist. Denn viel Platz bietet der Asphalt zwischenden weißen Linien hier generell nicht.

Wirklich ärgerlich ist es dann, wenn so mancher „Spezialist“ seinen SUV wie auf diesem Foto abstellt. Okay, mit so einem großen Vehikel ist es bestimmt nicht ganz einfach – das Hin und Her beim Rangieren nervt. „Da ist es leichter, sich schnell auf den Strich zu stellen“, dachte sich jener Falschparker. Dreistigkeit siegt eben. OB da das Ordnungsamt eingreift? cao

