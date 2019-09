Wenn sich alle Richter für befangen erklären

Randale Delleon Smith ist verzweifelt. Er weiß nicht mehr, was er noch machen soll – und wendet sich auf Anraten seiner Anwältin an diese Zeitung. Seit Jahren muss der 36-Jährige um etwas kämpfen, was ihm nach deutschem Recht zusteht und was Gerichte ihm eigentlich auch zugestanden hatten: den Umgang mit seiner Tochter (geboren 2006). Seit 2010 hat er das Mädchen nicht mehr regelmäßig gesehen,

...