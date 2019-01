Wenn Spritzwasser die Fassade verdreckt

Claudia und Hans-Peter Rösch sind sauer. Sie haben vor einem Vierteljahr ihre Hausfassade in der viel befahrenen Karlsruher Straße 33 teilweise renoviert. „Grund dafür waren diverse Schmierereien, angebracht von übermütigen halbstarken Spinnern oder sonstig gelangweilten Zeitgenossen“, schimpfen sie in einem Schreiben an unsere Zeitung.

Sie wollten damit erreichen, dass das Haus bis zur

...