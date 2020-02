Wenn Vollzeit zu Teilzeit wird

Wäre es nicht wundervoll, nur 30 Stunden in der Woche zu arbeiten? Man hätte mehr Zeit für seine Kinder, das lange vernachlässigte Hobby, Treffen mit Freunden oder die Erledigung des alltäglichen Wahnsinns. Möglich ist dies natürlich schon heute.

Wer seine Arbeitszeit von 40 auf 30 Stunden reduziert, bekommt die finanziellen Einbußen aber spätestens mit dem Eintritt in das Rentenalter zu spüren. Aufgrund der meist noch immer klassischen Geschlechterverteilung sind davon meist Frauen betroffen. Könnten die 30 nicht die neuen 40, Teilzeit zur neuen Vollzeit mit gleicher Bezahlung werden? Theoretisch ja.

Wir können uns ohnehin nur für vier bis fünf Stunden effektiv konzentrieren. Was wir schaffen, hängt also nicht von der Zeit, sondern unserer Produktivität ab. Positiv für Arbeitgeber und Arbeitnehmer: Sinkt die Arbeitszeit, sinkt auch die Arbeitsbelastung. Es kommt zu weniger krankheitsbedingten Ausfällen, die Motivation steigt, so dass wir das gleiche Pensum in weniger Zeit schaffen. Die Krankheit Burnout gäbe es nicht mehr.

Zudem wäre die 30-Stunden-Woche ein wichtiger Schritt hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit, da Frauen ihre Karrieren trotz Kinderwunsch vorantreiben könnten. Und auch gesamtgesellschaftlich ergäben sich Vorteile. Wer sich von einer harten 40-Stunden-Woche erholt, schaltet schon mal ab oder eher ein, RTL statt ZDF, Netflix statt Arte. Hätten wir mehr Zeit, hätten wir auch mehr Muße zu politischer Teilhabe. Wir könnten uns selbst ausloten und Arbeiten nachgehen, die eigentlich viel wichtiger sind als unser Job. Sei es die Erhaltung unseres grünen Gartens, das Schreiben eines Romans oder ehrenamtliches Engagement.

So schön das alles klingt, so schwierig gestaltet sich die Umsetzung. Manch einer, der heute offiziell 40 Stunden in der Woche arbeitet, kommt in der Praxis gerne mal auf 50 und mehr. Da scheint die Reduzierung auf 30 Stunden in weiter Ferne zu liegen. Für eine Umsetzung bedarf es einer fortschrittlichen Unternehmenskultur, in der die Kommunikation untereinander, die Mitarbeitermotivation und vor allem das Vertrauen in die Arbeitnehmer an erster Stelle stehen.

