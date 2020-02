Wenn Worte Realität schaffen

Zum Auftakt einer Veranstaltungsreihe, in der sich die Volkshochschule in Kooperation mit der Badischen Heimat, dem Stadtarchiv Schwetzingen und dem Karl-Wörn-Haus mit Sprache und ihren Auswirkungen in Politik und Gesellschaft beschäftigt, referierte Stefan Artmann von der Landeszentrale für Politische Bildung Heidelberg über „Sprache und Politik“.

„In dieser Reihe wollen wir uns mit

...