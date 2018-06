Anzeige

Schwetzingen/Stuttgart.Der SPD-Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Hockenheim-Schwetzingen, Daniel Born, fordert als Mitglied im Umweltausschuss die Landesregierung dazu auf, Verkehrskreisel-Innenflächen stärker zu ökologisch wertvollen Magerwiesen oder Blühflächen aufzuwerten.

Der Sozialdemokrat erklärt sein Vorhaben so: „Wer mit offenen Augen durchs Land fährt, bemerkt die zahlreichen Kreisel – manche von ihnen sind künstlerisch gestaltet, andere sind einfach mit Kies bedeckt. Da schlummert ein großes, ungenutztes Potenzial für die Erhaltung und die Erhöhung der Biodiversität. Wie die Antwort auf meinen Antrag an die Landesregierung gezeigt hat, liegt fast die Hälfte der Kreisel-Innenflächen in der Verantwortung des Landes. Wird das Land hier nicht tätig, verspielt es eine Chance, kostengünstig Flächen für Kleintiere und Fluginsekten zu schaffen und so einen klugen Beitrag gegen das Bienen- und Insektensterben zu leisten.“

Born fordert aber nicht nur das Land auf, bei den eigenen Kreiseln tätig zu werden, die grün-schwarze Landesregierung solle auch ein Förderprogramm für Kommunen, Landkreise und kreisfreie Städte für die ökologische Aufwertung von Kreisverkehren auflegen. „Es wäre doch gut, die Kreisel summen und brummen zu lassen – denn genau darum geht es. Wir müssen vorhandene Flächen nachhaltig denken und sinnvoll nutzen.“ so Born in seiner Presseerklärung.