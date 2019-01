Wenns Smartphone das Licht einschaltet

„Smart“ ist das Schlüsselwort für moderne Technik, die es erlaubt, das eigene Zuhause intelligent vernetzt, etwa mit dem eigenen Smartphone, zu steuern. Im neugestalteten Showroom „Lebensräume“ in der Friedrichstraße 27 zeigen Thorsten Metz, Inhaber der Firma Energie- und Gebäudetechnik, und sein Team den Kunden, wie die intelligenten Lösungen das eigene Zuhause bereichern. Gleichzeitig feierte die Firma Metz mit Kunden und Partnern ihr elfjähriges Bestehen.

Der Fokus lag bei den kurzen Führungen im Präsentationsbereich auf der innovativen, smarten Technik, die es vor Ort ermöglicht, die Vernetzung auszuprobieren und deren Effekte zu erkennen. Fürs eigene Zuhause wird die Technik auf die individuellen Bedürfnisse in den Bereichen Sicherheit, Energie, Komfort und Entertainment mit fachkundiger Beratung angepasst. Das Team um Thorsten Metz installiert die notwendigen Komponenten vor Ort und leitet in der Bedienung an.

Innovativ unterwegs

Vor zahlreichen interessierten Gästen sprach Bürgermeister Matthias Steffan: „Sie elektrisieren Schwetzingen“, lobte er das „innovative Unternehmen“, das die Trends und Zeichen der Zeit erkannt und sich breitgefächert aufgestellt habe.

Der Beruf des Elektrikers unterziehe sich einem großen Wandel, vom Strippenziehen hin zum Fachmann für smarte Vernetzung, betonte Steffan: „Die digitale Technik zieht sich heutzutage durch unser gesamtes Leben.“ In Bezug auf das Klimakonzept der Stadt sei das smarte Regeln – unter anderem des Energieverbrauchs in Privathaushalten – die Basis für eine bessere Klimabilanz der gesamten Stadt.

Thorsten Metz und seine junge Schwetzinger Mannschaft bieten dafür immer die passgenaue Technik an und haben den umfassenden Service vor Ort. Der Inhaber selbst zeigte sich froh über die „tolle Stadt, den tollen Standort“ seines Unternehmens in Schwetzingen, wo der neue Showroom nun einen umfassenden Ausblick ins Zuhause der Zukunft gibt. zesa

Info: Ausführliche Informationen über Technik und Service gibt es unter www.thorsten-metz.de.

