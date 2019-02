Wer baut ein Bambusfahrrad mit?

Schwetzingen und das Fahrrad: Nicht erst seit dem Jubiläum „200 Jahre Drais“ im Jahr 2017 hat die Stadt eine besondere Beziehung zu diesem umweltfreundlichen, zweirädrigen Fortbewegungsmittel. Jetzt wird mit dem Bau eines Lastenrades aus Bambus eine weitere – ökologische und besonders nachhaltige – Facette hinzukommen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

In zirka sechswöchiger Bauzeit soll in der Holzwerkstatt des städtischen Jugendhauses „Go in“ unter der sachkundigen Anleitung der Bambusrad-Spezialisten der Schwetzinger Firma Smart Grass Bicycles in einem Workshop ein Lastenrad entstehen. Auftraggeber und Förderer ist die Stadt. Das Projekt wird unterstützt durch das Ministerium für Soziales und Integration mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg.

Wer möchte am Bau des Lastenrades mitwirken?

Das Schwetzinger Bambus-Lastenrad, das als E-Bike konzipiert ist, soll von interessierten „Monteuren“ vor allem an Wochenenden (freitagabends und samstags) gebaut werden. Die Stadt und Smart Grass Bicycles laden handwerklich begabte und fahrradaffine Menschen ein, am Projekt mitzuarbeiten. Die gesamte Bauzeit wird auf zwölf Tage angesetzt. Ende April soll das Projekt beendet sein. Smart Grass Bicycles übernimmt das Coaching und stellt die Konstruktionsunterlagen, Materialien und Werkzeuge.

Wieso eigentlich ein Fahrrad aus Bambus?

Die Idee zum Projekt hatte Oswald Wieser. Er ist von dem Baustoff Bambus überzeugt und hatte als Schwetzinger die Idee, das Baumaterial für das Lastenrad gewissermaßen vor der Haustür zu ernten: im Schwetzinger Schlossgarten. „Der heimische Bambus eignet sich in besonderer Weise für den Fahrradbau: Der helle Bambus ist angenehm leicht, stabil, ein schnell nachwachsender Rohstoff und langlebig. Und zudem biologisch abbaubar“, so Oswald Wieser. Was kaum jemand weiß ist, dass Bambus seit mehr als 100 Jahren zum Bau von Fahrrädern verwendet wird. Nicht nur rund um den Globus werden – überall dort, wo Bambus wächst – auch Fahrräder aus dieser Grasart gebaut, selbst in Österreich existierte schon Ende des 19. Jahrhunderts eine florierende Bambusrad-Manufaktur.

Woher kommt der Bambus?

Der Pflanzer heißt Hans Dieter Proske (Bild). Er hat den Bambus von einer seiner vielen Reisen aus Asien mitgebracht und im Schlosspark neben dem Arboretum angepflanzt. Die Ernte des Bambusses hat bereits stattgefunden, da das Material im Vorfeld getrocknet und gegen Pilze behandelt werden muss. Das dauert rund drei Monate. Und das Projekt hat dadurch noch eine weitere besondere Beziehung zu Schwetzingen: Etwa dort, wo der Bambus heute im Schlossgarten wächst, lebte vor gut 200 Jahren Karl Drais, der Erfinder des Laufrades.

Für wen wird das Fahrrad gebaut?

Nutznießer des E-Bikes wird mit Manolito Dirker (Bild) ein Mitarbeiter des Rathauses sein, der damit zukünftig leichte Lasten auf der Kurzstrecke im Stadtgebiet und zwischen den einzelnen Dienststellen transportieren kann. Das macht sich langfristig bei der innerstädtischen Co2-Bilanz bemerkbar und ist ganz im Sinne des Klimaschutzkonzeptes der Stadt. zg

