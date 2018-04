Anzeige

Die Stadt sucht Frauen und Männer aus Schwetzingen, die für die Amtszeit von 2019 bis 2023 am hiesigen Amtsgericht und Landgericht Mannheim als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen. Gesucht werden Bewerber, die in Schwetzingen wohnen und am 1. Januar 2019 zwischen 25 und 69 Jahre alt sein werden. Interessenten für das Schöffenamt (Erwachsenenstrafsachen) können sich noch bis zum 30. April beim Leiter des Ordnungsamtes Pascal Seidel, Telefon 06202/87-234, E-Mail: pascal.seidel@schwetzingen.de bewerben, heißt es in einer Mitteilung.

Der Gemeinderat der Stadt und der Jugendhilfeausschuss beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis schlagen danach dem Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht geeignete Kandidaten vor. In der zweiten Jahreshälfte wird das Amtsgericht aus diesen Vorschlägen die Haupt- und Hilfsschöffen wählen.

Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, die die deutsche Sprache ausreichend beherrschen. Auch hauptamtlich in oder für die Justiz Tätige (Richter, Polizeibeamte, Bewährungshelfer) und Religionsdiener sollen nicht zu Schöffen gewählt werden. Schöffen sollen aber auch persönliche Grundfähigkeiten mitbringen. Dazu gehört etwa Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und emotionale Reife, aber auch geistige Beweglichkeit und – wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes – körperliche Eignung sowie Verantwortungsbewusstsein und Gerechtigkeitssinn. In Jugendstrafsachen sollten sie zudem in der Jugenderziehung über besondere Erfahrung verfügen. Dies ist notwendig, wenn man über andere Menschen urteilen soll. Es sollte bedacht werden, dass Gerichtstermine Pflichttermine sind und stets wahrgenommen werden müssen, da das Gericht von Anfang bis Ende in unveränderter Besetzung tagen muss. Sie sollen zwar nicht mehr als zwölf Mal im Jahr zu Sitzungen herangezogen werden, eine Sitzung kann aber mehrere Fortsetzungstermine haben. zg