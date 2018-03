„Wer Energie spart, der spart auch Geld“

Beim Business-Abend sitzen Aussteller und Veranstalter in gemütlicher Runde im Restaurant „Die Planke“ zusammen und lassen bei lockeren Gesprächen den ersten Messe-Tag Revue passieren. © Widdrat

„Business come together“ – hier kommen Unternehmer zusammen: Der Abend für Aussteller und Veranstalter war der Abschluss des ersten Tages der Energie-Messe Rhein-Neckar. Die Macher Holger Müller und Joachim Fichtner hatten am Samstagabend in „Die Planke“ eingeladen.

Rund 50 Personen hatten zugesagt, freute sich Müller über die gute Resonanz. „Einfach zusammensitzen, in lockerer Atmosphäre, den Messe-Stress hinter sich lassen, die Köstlichkeiten auf dem ,Business-Teller’ genießen“, das sei das Motto des geselligen Abends, der bei früheren Messen freitags stattgefunden hat. Auf den Kleinen Planken unterhielt noch die Band „Groove Box“ mit Akustik-Rock, drinnen gab es angeregte Gespräche. Auch Vorschläge, was man noch verbessern kann, wurden gerne angenommen.

An so einem Abend ist auch mal Zeit für ein Lob für die Mitarbeiter der Veranstalter. Beispielsweise Bettina Bechtel von der Organisationsleitung, sie hängt immer ihr ganzes Herzblut rein, muss sich auch viel Negatives anhören und betreut die Aussteller mit viel Freude. „Ein Glücksfall für uns“, sagte Fichtner.

Gelacht wurde viel, vor allem, als die eine oder andere kleine Panne während der Eröffnung zur Sprache kam. So hatte unser Kindernachrichtenmaskottchen Fred Fuchs nur eine Fahne hissen können, weil auch nur ein Tuch rechtzeitig geliefert worden war. Der Spielmannszug Mannheim-Feudenheim hatte die Fahne mit den Symbolen von Schwetzingen, Rhein und Neckar auf die Kleinen Planken getragen. Die zweite, für den Fanfarenzug Hendsemer Herolde bestimmte Fahne war zwar noch per Express-Versand eingetroffen, allerdings erst eine Stunde nach der Eröffnung. Jens Stolpmann zog den eineinhalb auf fünf Meter messenden Stoff am Sonntagmorgen nach oben. Der Lutherhaus-Hausmeister hatte beim Hissen am Samstag auch Fred Fuchs unter die Arme greifen müssen. SZ-Mitarbeiterin Juliane Richter half ebenfalls kräftig mit, weil Fred Fuchs mit seinen großen Pranken, die vor allem die Kinder begeistern, nicht richtig zupacken konnte. Auch das Badner Lied ging bei der Eröffnung erst im zweiten Anlauf über die Bühne. Dass zunächst die musikalische Begleitung fehlte, tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch. Brühls Bürgermeister Dr. Ralf Göck stimmte einfach a cappella an – und schon fielen die anderen Ehrengäste ein und Badens Hymne erklang aus voller Brust. vw