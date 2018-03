Anzeige

Der Musikverein Stadtkapelle lädt zu einer Instrumentenvorstellung ein. Am Samstag, 24. Februar, zwischen 13 und 16 Uhr können in den Vereinsräumen im Bassermann-Haus, Marstallstraße 51, Eingang D, verschiedene Holz- und Blechblasinstrumente auszuprobiert werden. Auch die Lehrer für die jeweiligen Bereiche stellen sich den Besuchern vor, geben Tipps und beraten individuell.

Trompete, Posaune, Querflöte, Saxofon und Co. können nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene bis ins hohe Alter erlernen, schreibt der Verein in seiner Pressemitteilung. Neben Einzelunterricht bietet die Stadtkapelle auch ein Nachwuchsensemble, in dem man mit viel Freude fast spielerisch das Zusammenwirken mit anderen Musikern und Instrumenten erlernt. Die „Crazy Bläser Company“, das Nachwuchsensemble des Musikvereins, tritt auch regelmäßig vor Publikum auf. So spielte das Ensemble zum Beispiel im vergangenen Jahr bei einem Weihnachtsgottesdienst mit Musikern aus Hambach oder überzeugte beim Auftritt auf dem Gartenfest des Sängerbundes Schwetzingen das musikkundige Publikum.

Überzeugen können sich Musikliebhaber vom Können der Nachwuchsmusiker, die wieder am Sonntag, 18. März, beim Frühjahrskonzert der Stadtkapelle ein paar Stücke spielen werden.