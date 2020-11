Wer hat’s erfunden?

Ich habe es acht Monate geheim gehalten. Aber jetzt muss es raus. Ja, ich weiß, wer Corona erfunden oder zumindest hier verbreitet hat. Es ist unser Hund. Seine Ursprungsmotivation war die Ausgangssperre. Irgendwas musste her, damit er nicht mehr in aller Herrgottsfrühe oder spätabends spazierengehen muss und nur daheim rumlungern, fressen und das Notwendigste im Garten erledigen kann. Das ist aber gründlich schiefgegangen, er musste mehr raus als früher. Die zweite Idee war die Nachricht aus China, dass Hunde das Virus nicht bekommen können, aber Katzen. Tschakka – endlich ein Mittel gegen den Todfeind aus dem Nachbarhaus und alle sonstigen miauenden Kreaturen. Hat aber nicht funktioniert.

Aber es gab auch Erfolge für ihn: Was er überhaupt nicht mag, sind laute Motorengeräusche auf dem Hockenheimring und das Knallen aus den Schützenhäusern – das war im harten Lockdown ebenso abgeschafft. Und die Schließung des Schlossgartens, den er seit einiger Zeit – warum auch immer – nicht mehr gerne besucht, hat geklappt.

Der nächste Grund: „Odin“, so heißt unser Mischling, forschte nach einer Möglichkeit, dass unser Sohn – sein Lieblingsmensch und vergötterter Freund – nicht in der Ferne studieren kann, sondern gezwungen ist, daheim zu bleiben. Auch geschafft. Endgültig sicher bin ich mir, dass „Odin“ dahintersteckt, seit bekannt wurde, dass die Silvester-böllerei verboten werden soll. Dies würde er schon seit seiner Geburt vor sieben Jahren machen. Wer weiß, was ihm noch so einfällt.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 25.11.2020