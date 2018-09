Wer Hilfe benötigt, kann sie hier bekommen

„Ich habe es vergessen, langsam werde ich alt.“ – Wer hat das nicht schon mal gesagt, wenn er die Schlüssel nicht findet oder den Geburtstag eines lieben Menschen nicht mehr in Erinnerung hat. Es könnte ein kleiner Fauxpas sein, aber auch ein Indiz für einsetzende Demenz. Unter den Demenzerkrankungen ist Alzheimer mit Abstand die am weitesten verbreitete, in Deutschland leiden mehr als eine Million Menschen darunter. Um die Öffentlichkeit auf die Situation von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen aufmerksam zu machen, wurde 1994 der 21. September als Welt-Alzheimertag ausgerufen.

In diesem Jahr steht er in Deutschland unter dem Motto „Demenz – dabei und mittendrin“, das darauf hinweist, dass Menschen mit Demenz dazugehören. Rund um diesen Tag findet eine Reihe von Veranstaltungen statt, die von Beratungsmöglichkeiten über Hilfen und Unterstützung bis hin zu Kultur- und Bildungsangeboten reicht.

„Alzheimer ist eine Herausforderung für die Betroffenen und Angehörigen“, sagte Monika Theilig, Leiterin der Nachbarschaftshilfe, im Gespräch mit unserer Zeitung, „die Betreuung von Betroffenen ist sehr aufwendig und kann sich über viele Jahre erstrecken.“ Der Weltalzheimertag ist Anlass, die verschiedenen Hilfsangebote in der Region, die pflegende Angehörige in Anspruch nehmen können, zu erwähnen. Diese setzen sich für mehr Lebensqualität und Teilhabe älterer und kranker Menschen sowie den pflegenden Angehörigen ein.

„Beratung, Information und Austausch“, so beschreibt Theilig die Aktionswoche, die vom 17. bis 23. September stattfindet. „Das Angebot der Nachbarschaftshilfe für Angehörige, die Demenzkranke, aber auch ältere Menschen, die aus verschiedenen Gründen allein nicht mehr zurechtkommen, ist vielfältig“, fügt sie hinzu. „Viele wissen gar nicht, dass wir Hilfe anbieten etwa beim Einkaufen, bei der Zubereitung von Mahlzeiten, im Haushalt, bei Behördengängen, Spazierengehen, so dass eine solche Aktionswoche stets ein erwünschter Anlass ist, noch einmal daran zu erinnern. Was wir nicht machen, ist reine Pflegetätigkeit, dafür jede Hilfe im Alltag. Die Patienten sollen, so lange es geht, zu Hause bleiben können.“ Unterstützt wird sie von mehr als hundert Mitarbeitern, „das deckt jedoch den Bedarf bei weitem nicht ab“, bedauert die Leiterin der Einrichtung, „deshalb sind neue Mitarbeiter stets willkommen. Wer wöchentlich ein paar Stunden Zeit für andere hat und helfen möchte, kann sich gerne telefonisch bei mir melden.“

Entlastender Austausch

Was es bedeutet, einen Angehörigen, der an Demenz erkrankt ist, zu pflegen, darauf machte Claudia Soltmann, Leiterin des Gesprächskreises „Pflegende Angehörige“ aufmerksam. „Der Gesprächskreis“, informierte sie, „findet einmal in der Woche, jeweils mittwochs im Hebelhaus von 19 bis 20.30 Uhr statt. Er bietet Pflegenden die Möglichkeit, sich in gemütlicher Atmosphäre mit anderen, die in einer ähnlichen Situation sind, auszutauschen, sich über Entlastungsmöglichkeiten zu informieren, Anregungen zu holen oder einfach nur zu entspannen.“ Sie ist überzeugt, dass sie in der Gemeinschaft und in Gesprächen wieder Kraft und seelischen Halt finden. „Die eigenen Erfahrungen weitergeben zu können, davon können alle profitieren“, betont sie im Gespräch, „ich versuche stets, das Ambiente so ansprechend wie möglich zu gestalten mit schön dekorierten Tischen, Getränken, kleinen Snacks.“

Für beide ist es wichtig, das Netzwerk zu erwähnen, das die verschiedenen ortsnahen Dienstleister, Einrichtungen wie Diakonisches Werk, Caritas-Verband, Hospizgemeinschaft oder Kirchlichen Pflegedienst miteinander verknüpft.

Auch auf die Veranstaltung am Welt-Alzheimertag, die in Kooperation mit dem Central-Kino Ketsch, dem Seniorenbüro Ketsch, dem Generationenbüro Schwetzingen und der Volkshochschule stattfindet, machen die Frauen aufmerksam. Im Central-Kino wird um 19.30 Uhr der Film „Das Leuchten der Erinnerung“ vorgeführt. „Er wirft zentrale Fragen des Alterns und Sterbens auf“, umreißt sie die Grundidee und rät jedem, hinzugehen, vor allem auch wegen der anschließenden Diskussionsrunde.

