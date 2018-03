Anzeige

In seiner jüngsten Sitzung machte der Arbeitskreis Integration darauf aufmerksam, dass es in einigen Bereichen weiterhin an Ehrenamtlichen mangelt, heißt es in einer Pressemitteilung.

So sucht das Frauencafé ehrenamtliche Sprachkurslehrerinnen und Mitarbeiterinnen für die Kinderbetreuung jeweils wöchentlich Mittwochnachmittags für etwa zwei Stunden. Der Bildungsbereich sucht ehrenamtliche Lehrkräfte für die Bereiche Mathematik, Alphabetisierung und EDV in eigenverantwortlichem Umfang in Abstimmung mit den anderen Lehrkräften.

Einen guten Überblick über die Arbeitskreise gibt die Homepage www.asyl-ak-schwetzingen.de. Dort finden sich auch die jeweiligen Kontaktadressen der einzelnen Arbeitskreise.