Wer ist bei Schimmel schuld?

Haus & Grund Schwetzingen-Hockenheim lädt zu einem Immobilien- und Erbrechtsforum am Mittwoch, 13. November, im Weldebräu-Stammhaus ein. Unter anderem wird die Frage: „Feuchtigkeit und Schimmel in der Mietwohnung – wer ist schuld?“, beantwortet. Ursache sind oft einerseits falsch ausgeführte beziehungsweise nicht aufeinander abgestimmte Energiesparmaßnahmen am Gebäude und andererseits ein mangelhaftes Heiz- und Lüftungsverhalten. Treten Feuchtigkeitsschäden auf, verlangt der Mieter eine zeitnahe Beseitigung. Zu Recht? Fachanwalt Wolfgang Reineke klärt ab 18 Uhr auf.

„Im Erbfall gezielt handeln!“ ist das Thema im zweiten Teil der Veranstaltung. Nach einem Erbfall muss vieles schnell gehen. Behördengänge, Bankgeschäfte und Mietverträge müssen geklärt werden – und die Erben müssen sich untereinander verständigen. Fachanwalt Michael Rudolf wirft ab 19 Uhr einen Blick auf die Schritte vor und nach einem Erbfall. Der Eintritt ist frei. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 08.11.2019