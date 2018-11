Wer ist in der Friedrichstraße 1a gestürzt?

So weit stand die Hülse raus, der Gehweg ringsum ist bucklig und schief. © Singer

Diesen Sonntag wird Helga Singer so schnell nicht vergessen. Am 25. März 2018 war sie wie viele hundert Schwetzinger und ihre Gäste auf dem Weg in die Innenstadt. Denn Energiemesse und verkaufsoffener Sonntag lockten bei herrlichem Sonnenschein, da dürfen echte Schwetzinger wie die Singers nicht fehlen. „Es war viel los und auf dem Gehweg vor dem früheren Zollamt in der Friedrichstraße 1a kam uns eine Frau mit Kinderwagen entgegen. Ich ging einen Schritt zur Seite und wollte weiter, plötzlich blieb ich mit dem Schuh hängen und stürzte“, sagt die rüstige Rentnerin, die bis zu diesem Tag oft wanderte und täglich mit dem Fahrrad unterwegs war.

An den Folgen laboriert sie noch immer. Sie schlug sich so schlimm das Kinn auf, dass es im Krankenhaus genäht werden musste, sie schürfte sich die Nase, ihre Brille ging zu Bruch und sie erlitt eine Patellaquerfraktur, also den Bruch ihrer Kniescheibe. Und das wird ihr wohl ewig zu schaffen machen, diagnostiziert ihr Orthopäde im vorläufigen Attest. Noch immer braucht sie Physiotherapie und mehrmals wöchentlich geht sie schwimmen, um die Heilung zu fördern.

Als Helga Singer nach ihrer Operation wieder nach Hause kam, hat sie natürlich die Stadtverwaltung mit der Sache konfrontiert, denn ihr Mann hatte inzwischen festgestellt und fotografisch dokumentiert, was die Ursache ihres schlimmen Sturzes war. Die Stadt hatte aufgrund einer Baustelle mehrere Poller in der Friedrichstraße entfernt und diese Löcher mit Blechhülsen bedeckt. Allerdings wohl nicht fachgerecht, denn die besagte Hülse stand vier oder fünf Zentimeter weit heraus. Eine echte Stolperfalle also. Das Bauamt habe die Unfallmeldung aufgenommen und an den Badischen Gemeindeversicherungsverband weitergeleitet, erzählen die Singers. Doch der lehnt nun eine komplette Begleichung des Schadens ab, Frau Singer sollte zuerst gegen Einmalzahlung von 3000 Euro erklären, dass sie alle weiteren Ansprüche aufgibt. Als sie das nicht gemacht hat, behauptete der BGV, sie trage selbst 70 Prozent Mitschuld. So steht es in einem Schreiben der Gemeindeversicherung, das an Singers Krankenkasse AOK gerichtet ist, die Arzt- und Operationskosten von der Versicherung eingefordert hat.

Offensichtlich kein Einzelfall

Und das, obwohl Helga Singers Sturz an dieser prekären Stelle offensichtlich kein Einzelfall war und die Stadt, nachdem Singers dort den Unfall anzeigten, auch nachgebessert und die Hülse fest verschlossen und zugegipst hat. Ihr Mann beobachtete am Tag nach Helgas Unfall selbst, wie eine weitere Frau per Krankenwagen abtransportiert wurde, Nachbarn hatten von weiteren Sturzopfern gesprochen und als sie beim Orthopäden waren, hat der gefragt, was passiert sei und als Helga Singer sagte, sie sei in der Friedrichstraße gestürzt, fragte der: „Auch vor Nummer 1a, da sind sie nicht allein.“ Allerdings darf er natürlich keine anderen Krankendaten preisgeben und auch beim Roten Kreuz oder bei der Stadt gibt’s keine Auskünfte – Begründung Datenschutz.

Helga Singer hat sich inzwischen in die Obhut von Rechtsanwältin Jasmin Rinder begeben. Sie geht nun gegen den Badischen Gemeindeversicherungsverband vor und fordert die Begleichung der Rechnungen sowie einen Schadensersatz für ihre Mandatin, die bleibende Schädigungen an ihrem Knie erlitten hat, von der Narbe am Kinn ganz abgesehen.

Da wäre es hilfreich, zu wissen, ob und wie viele weitere Opfer der Stolperfalle es noch gibt. Deshalb hat sich Helga Singer auch an ihre Schwetzinger Zeitung gewandt, die seit 54 Jahren wichtiger Bestandteil des Frühstücks bei Singers ist. jüg

