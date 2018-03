Anzeige

Die Ehrung für junge Menschen im Ehrenamt durch die Stadt Schwetzingen findet am Dienstag, 17. April, um 19 Uhr im Palais Hirsch statt.

Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 10 bis 27 Jahren, die sich in besonderer Weise durch freiwilliges, bürgerliches Engagement in der Gesellschaft verdient gemacht haben, können dabei ausgezeichnet werden. Allein die Stadt sollte über das Engagement informiert werden. Dazu zählen Initiativen und Aktivitäten in den Bereichen Jugendarbeit, Kultur, Sport, Soziales, Natur- und Umweltschutz. Die zu Ehrenden müssen in Schwetzingen wohnen oder ihr Engagement in oder für Schwetzingen erbringen.

Die Auszeichnung soll laut Pressemitteilung der Stadt jungen Mitbürgern, die bereits ehrenamtlich tätig sind, zeigen, dass ihr Einsatz gewürdigt und anerkannt wird, aber vielleicht auch andere motivieren, ebenfalls ein Ehrenamt zu übernehmen.