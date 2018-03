Wer kauft den „Grünen Baum“?

Das Gebäude am südlichen Schlossplatz mit dem „Grünen Baum“ im Erdgeschoss steht zum Verkauf. Es sind künftig einige Nutzungen denkbar. © Lin

Was wird aus dem „Grünen Baum“ am Schlossplatz? Das traditionsreiche Gebäude, in dem seit über 250 Jahren das Wirtshaus untergebracht ist, steht nämlich zum Verkauf. Im Internet wird das denkmalgeschützte Objekt bereits angeboten. Inhaber Uwe Schweitzer bestätigte dies auf Anfrage unserer Zeitung.

Da er 2017 seinen 60. Geburtstag gefeiert habe und seine Kinder andere Berufswege

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4553 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.02.2018