Wer lebt nach dem Mond?

Mondphasen spielen im Leben vieler Menschen eine wichtige Rolle. Sie richten danach beispielsweise Friseurbesuche und Mani- sowie Pediküre aus. Auch beim Anbau von Obst und Gemüse sowie landwirtschaftlicher Arbeit wird auf Mondphasen geachtet und entsprechend gehandelt.

Auch in der Natur, in der Tierwelt spielen etwa Neu- und Vollmondphasen eine Rolle. So wird gesagt, dass zum Beispiel Hunde rund um Neumond ein höheres Ruhe- und Schlafbedürfnis haben. Bei Vollmond, so haben Wissenschaftler herausgefunden, würden die Vierbeiner aggressiver werden.

Erzählen Sie uns!

Wie ist das bei Ihnen: Nutzen Sie den Mondkalender? Welche Erfolge oder vielleicht auch Misserfolge können Sie hier verzeichnen? Oder gehören Sie vielleicht zu den Menschen, die das Gefühl haben, Sie schlafen bei Vollmond schlechter?

Unsere Redaktion möchte das Thema gern aufgreifen und braucht die Unterstützung Ihrer Leserinnen und Leser. Wir freuen uns, wenn Sie uns zum Thema Ihre Geschichte erzählen und den Lesern von Ihren Erfahrungen berichten.

