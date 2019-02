Wer macht im Sommer mit?

Wer macht mit beim Ferienprogramm? Die Stadt kann dank des großen Engagements der hiesigen Vereine und Unternehmen sowie Organisationen seit vielen Jahren ein attraktives Ferienprogramm für Kinder anbieten, schreibt sie in einer Pressemitteilung.

An der Programmgestaltung kann sich jedes Unternehmen mit Sitz in Schwetzingen beteiligen. Materialkosten und Verpflegung für die Kinder werden in angemessenem Rahmen von der Stadt übernommen. Manfred Dams vom Amt für Familien, Senioren und Kultur, Sport erteilt gerne nähere Auskünfte unter der Telefonnummer 06202/ 87-134 oder unter E-Mail manfred. dams@schwetzingen.de.

Arbeitstreffen im März

Ein entsprechendes Arbeitstreffen ist am Dienstag, 19. März, für Vereine und Organisationen, die sich mit einem Angebot für Kinder beteiligen möchten, vorgesehen, teilt die Stadt weiter mit. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.02.2019