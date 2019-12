Wer macht mit?

Am Sternsingertag wurde die Sternsingeraktion in Schwetzingen vorbereitet. Neben dem Basteln von königlichen Kronen und dem Üben der Sternsingerlieder und Texte standen Informationen über den Libanon, das Partnerland der Aktion, auf dem Programm. 22 Kinder waren gekommen, um sich für ihren Einsatz im Januar vorzubereiten, heißt es in einer Pressemitteilung.

In der Pfarrgemeinde Schwetzingen sind die engagierten Mädchen und Jungen mit ihren Gruppenbegleitern am Sonntag und Montag, 5. und 6. Januar, in mehreren Gruppen unterwegs, um den Segen der weihnachtlichen Botschaft in die Häuser der Stadt zu bringen. Für diese Sternsingeraktion werden noch weitere Sternsinger sowie Gruppenbegleiter ab 16 Jahren gesucht. Wer dabei sein möchte, schreibt eine E-Mail an sternsingeraktion@seelsorgeeinheit-schwetzingen.de. zg

Info: Wer den Besuch der Heiligen drei Könige wünscht, kann dies unter www.kath-se-schwetzingen.de bestellen.

