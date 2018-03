Anzeige

Die Stadt kann dank des großen Engagements der hiesigen Vereine, Unternehmen und Organisationen seit vielen Jahren ein abwechslungsreiches Ferienprogramm für Kinder anbieten. An der Gestaltung dieses Programms können sich alle Interessierten beteiligen. Voraussetzung für Unternehmen ist aber, einen Firmensitz in Schwetzingen zu haben.

„Vielleicht können auch Sie Kindern einen interessanten Einblick in ein Unternehmen gewähren, egal ob im Handel, in der Produktion, Kunst oder Bildung“, teilt die Stadtverwaltung in einer Presseerklärung mit. Materialkosten und Verpflegung für die Kinder werden dabei in angemessenem Rahmen von der Stadt übernommen.

Ein Arbeitstreffen für Vereine und Organisationen, die sich beteiligen möchten, findet am Mittwoch, 21. März, statt. Informationen gibt Manfred Dams vom Amt für Familien, Senioren & Kultur, Sport unter Telefon 06202/8 71 34 oder E-Mail manfred.dams@schwetzingen.de.