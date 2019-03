Wer mit allen Sinnen spielt, lernt leichter

Kinder haben mehr Fantasie als Erwachsene. Das wird vom erwachsenen Gedankengut oftmals verniedlicht. Häufig werden Vorstellungen und Träume nicht ernstgenommen. Wenn es jedoch um einen Ort geht, der nur für Kinder bestimmt ist, ihre eigene kleine Welt – weshalb sollte da nicht versucht werden, die Wunschvorstellungen der Schüler von diesem Ort umzusetzen?

„Unser Schulhof ist langweilig“, lautete die Botschaft der Mädchen und Jungen der Kurt-Waibel-Schule, die Rektorin Elke Rohr im vergangenen Jahr erreicht hatte. Darin sind sich Erst- bis Neuntklässler einig. „Wir können dort überhaupt nichts machen“, sagt die 10-jährige Viertklässlerin Lara. „Einfach nur laufen. Nicht klettern oder richtig spielen.“ Laras Freundinnen Anastasia, Aja und Alishya haben ein genaues Bild im Kopf, wie der neue Schulhof aussehen soll. „Schaukeln, Trampolin und richtige Spielgeräte“, sind sich die drei Mädchen einig.

„Chill-Ecke“ gewünscht

Am Samstag hatten sie die Chance, ihre Modelle vorzustellen, die alle Klassenstufen im Unterricht angefertigt hatten. Jede Stufe präsentierte ihren eigenen Traumschulhof und setzte diesen durch persönliche Noten in Szene. Die achte Klasse erklärte mit einem Rap, wie sie sich den neuen Schulhof vorstellte. Die Erstklässler sangen ein Lied, die sechste Klasse trug ein Gedicht vor. Die Fünftklässler bezogen Bürgermeister Matthias Steffan und Gemeinderäte mit ein und stellte Quizfragen. Viele Modelle ähnelten sich. Der Wunsch nach einer „Chill-Ecke“ war in jeder Altersklasse vertreten, was einen deutlichen Wunsch nach Entspannung widerspiegelte, die auch auf einem Schulhof gewährleistet werden muss. Lehrer Willi Hillenbrand stellte das Lehrer-Modell vor: „Wir haben unser Ohr an den Schülern und hören ihre Wünsche“, erklärte er. „Und wenn ich mir diese Modelle so ansehe, wird mir warm ums Herz. Da wäre ich gerne noch mal Schüler!“

Landschaftsgärtner Dirk Schelhorn betrachtete jedes Modell aufmerksam, hörte sich genau die Präsentationen der Schüler an. Schelhorn wird den neuen Schulhof bis Spätsommer geplant haben, ab Herbst beginnen dann die ersten Bauabschnitte. Die Hauptbauzeit ist für 2020 geplant, wonach die meisten der anwesenden Schüler noch viel vom neuen Schulhof haben werden. Schelhorn hat nicht zuletzt durch die Gestaltung der „Alla hopp“-Anlagen längst unter Beweis gestellt, wie gut er mit Kinderaugen sehen und ihre Vorstellungen umsetzen kann. Daher führte er die restlichen Besucher der Vernissage in die Welt der Kinder ein und erklärte, wie wichtig das freie Spielen und die Natur für die Entwicklung der Kinder ist. „Spielen ist die wichtigste zentrale Lebensäußerung, entfaltet die menschliche Intelligenz und das Spielen mit allen Sinnen hilft auch beim Lernen“, betonte er. Es gibt wissenschaftliche Belege dafür, dass beispielsweise das Schriftbild eines Kindes nach einer Gleichgewichtsstimulation leserlicher ist als zuvor. „Diese Modelle sind die Wahrheit“, machte Schelhorn eine Geste zu den präsentierten Schüler-Modellen, die sich über lange Tische erstreckten und aus einer Menge buntem Bastelmaterial bestehen.

Rektorin ist stolz auf Einsatz

Rektorin Rohr zeigte sich sichtlich stolz von dem Einsatz ihrer Schützlinge: „Ich bin begeistert von der Bereitschaft der Schüler und vom bisherigen Verlauf des Projekts“, sagte sie. Lobenswert sei vor allem die Zusammenarbeit mit der Stadt Schwetzingen gewesen. „Es war toll, ein gemeinsames Projekt zu entwickeln“, sagte auch Bürgermeister Matthias Steffan. „Die Kurt-Waibel-Schule ist eine spannende Einrichtung, in der die Familie einen fantastischen Anklang findet.“

Die vielen Ideen der Schüler mussten jedoch auch gemeinsame Nenner finden. Daher konnten Punkte verteilt werden auf die wichtigsten Bedürfnisse und Aktivitäten eines Schulhofs, die Schelhorn schon bald in eine feste Planung umsetzen wird. So sollen sich schon bald alle Klassenstufen auf ihrem neuen Schulhof wohlfühlen können.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.03.2019