Wer mit Kies baut, muss Lasten tragen

Die Diskussion mit Landwirten zu den Schwetzinger Wiesen, der Besuch bei der Brühler Bürgerinitiative gegen Tiefengeothermie – warum suchen Sie gern das Gespräch mit Andersdenkenden?

Baumann: Ich möchte als Politiker nicht nur dorthin gehen, wo die Sonne scheint. Das bringt uns nicht weiter. Ein Beispiel dafür ist der Besuch bei der BI in Brühl. Ich wollte dort für eine Offenheit gegenüber der Technologie werben und gleichzeitig die Sorgen und Nöte der Bürger aufnehmen. Wir befinden uns in einem Zielkonflikt, wollen die Energiewende ohne Atomstrom und mit Kohleausstieg schaffen. Aber gleichzeitig bilden sich bei jedem Windrad oder gegen die Geothermie Widerstände. Irgendwoher muss die Energie aber kommen. Klar ist, dass sie sicher und preiswert sein muss. Ich möchte demnächst auch mit der Bürgerinitiative gegen Bahnlärm sprechen. Auch da ist klar, dass wir mehr Güterverkehr auf der Schiene brauchen, um ihn von den überlasteten Straßen zu bekommen. Gleichzeitig will niemand den Lärm haben. Wir brauchen das dritte und vierte Gleis für die Rheintalbahn, aber wo und wie bauen wir sie? Trassenführung und Schallschutz sind extrem wichtig.

So einen Zielkonflikt gibt’s beim Kiesabbau im Entenpfuhl – oder?

Baumann: Die Rohstoffpolitik wird gerade in unserem Raum sehr wichtig. Kommunen sollten schon bei ihren Ausschreibungen und Baugebieten darauf achten, dass weitgehend auf neuen Beton verzichtet und die Verwendung von Recyclingbeton vorgeschrieben wird. Wenn nicht im Entenpfuhl Kies abgebaut werden soll, dann muss man auch sagen, wo dann. Im Regionalplan gibt es ja auch Flächen zwischen Oftersheim und Heidelberg, die möglich wären. Es kann nicht die Lösung sein, dass die Bauvorhaben in unserer Region mit Kies aus den Niederlanden durchgeführt werden. Wenn wir mit Kies bauen wollen, müssen wir auch die Lasten tragen. Ähnlich verhält es sich mit dem Baustoff Holz. Wer heute wie Greenpeace fordert, dass im ganzen Oberrheingraben kein Holzeinschlag mehr stattfinden soll, redet Quatsch. Wir brauchen auch hier bei uns eine naturverträgliche Holzproduktion. Natürlich muss es auch Wälder geben, in denen der Naturschutz Vorrang haben muss. Dafür habe ich mich bei uns in den letzten Jahren erfolgreich eingesetzt.

Welche Rolle spielt der Klimaschutz in diesen Überlegungen?

Baumann: Wir haben keine Zeit mehr für Grabenkämpfe, wir müssen als gesamte Gesellschaft unser Klima schützen. Warum? Wenn wir weltweit Klimaschutz kraftvoll betreiben und dadurch die Klimaziele einhalten, dann werden wir am Ende des Jahrhunderts in der Kurpfalz ein Klima wie in Norditalien haben. Gelingt uns das nicht, dann herrscht bei uns ein Klima wie auf Sizilien. Die Weichenstellungen finden jetzt und in den nächsten zehn Jahren statt. Wir haben die Wahl zwischen Florenz und Palermo. Wir müssen dabei Klimaschutz und Wirtschaft, Klimaschutz und die Interessen der Menschen zusammenbringen. Ein Beispiel: Wir besingen in Deutschland in Volksliedern unsere Bäche und Flüsse. In Hockenheim haben wir es mit dem HÖP-Projekt geschafft, zwei Ziele zu erreichen: einen besseren Hochwasserschutz und Naturschutz durch Renaturierung. Wenn es jetzt die Menschen an den Kraichbach zieht, den man ja bisher kaum richtig wahrnehmen konnte in der Stadt, dann freue ich mich darüber.

Dr. Andre Baumann ist Bevollmächtigter des Landes beim Bund und Kandidat für die Landtagswahl 2021.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.08.2020