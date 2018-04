Anzeige

Das Requiem c-moll wurde auf Veranlassung von König Ludwig XVIII. für die Trauerfeier zum Gedächtnis an Ludwig XVI. geschrieben, der während der Französischen Revolution unter der Guillotine starb, heißt es in einer Pressemitteilung der Kantorei. Seit der Uraufführung wurde es von Zeitgenossen als „ohnegleichen in der Welt“ gepriesen. Beethoven schätzte es sehr – es wurde auch zu seiner Trauerfeier gespielt – und Berlioz meinte später, es erklinge in Paris so oft, dass man schon von einem „Privileg“ sprechen könne.

Geprobt wird dienstags

Berühmtheit erlangte das Werk unter anderem durch seinen außergewöhnlichen, alleinigen Tamtam-Schlag im Eingangsteil des „Dies irae“, der dem Komponisten den Vorwurf eintrug, theatralische Effekte in ein Sakralwerk einzufügen. Eine weitere Besonderheit des Requiems besteht in dem Verzicht auf Solo-sänger: Der Chor trägt allein die vokale Verantwortung und Verkündigung. Das Vokalensemble probt immer dienstags von 20.30 bis 22 Uhr im Melanchthon-Haus, Kurfürstenstraße 17 (von den Schulferien abgesehen). Die Leitung hat Kirchenmusikdirektor und Bezirkskantor Detlev Helmer. Ein Vorsingen ist nicht erforderlich, aber eine sichere Singstimme und Chorerfahrung. dh/zg

