Wer möchte junger Bühnenstar werden?

„Tolle Erfahrungen haben wir bereits mit Kindern aus Schwetzingen als Schauspieler gemacht. In Stücken wie beispielsweise ,Pünktchen & Anton‘, ,Ronja‘, ,Peter Pan‘ oder zuletzt ,Die Brüder Löwenherz‘ haben inzwischen schon viele Kinder ihr Können unter Beweis gestellt“, macht der Theaterchef Mut, sich für den Ausflug in die Bühnenwelt zu bewerben. Ein bisschen Talent gepaart mit einer Menge Spaß am Proben und Freude an dieser schönen Herausforderung sind beste Voraussetzungen, um bei der Inszenierung mitzumachen.

Bewerbungen können ab sofort über die Internetseite des Theaters (Onlineformular) und auch per Post (mit dem Casting-Anmeldebogen) an Joerg Steve Mohr geschickt werden (Details in der Infobox). Er freut sich auf neue Talente, die mit ihm und seinem Team das spannende Stück für die neue Spielzeit umsetzen möchten. kaba

Info: Fotos von „Die Brüder Löwenherz“ gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 07.06.2018

