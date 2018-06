Anzeige

Mimmi und Lilly, beide zirka zwölf Jahre alt, suchen ein neues Zuhause. Die beiden Katzen wurden wegen Krankheit des ehemaligen Besitzers im Tierschutzverein abgegeben.

Mimmi ist die schwarze-weiße, Lilly die getigerte. Beide Tiere sind etwas „vollschlank“, was wohl durch falsche Fütterung herrührt. Sie fressen nur Trockenfutter, sind stubenrein und haben bisher in der Wohnung gelebt. Es sind sehr problemlose Tiere und die idealen Gefährten für einen tierlieben Menschen, der an sein Tier keine Anforderungen stellt. Sie schlafen viel und liegen gerne im Freigehege. Deshalb wäre ein katzensicherer Balkon ein absolutes Muss.

Wer hat ein Herz für die beiden? Interessenten melden sich unter 06202/5 55 80 oder 0152/5 95 56 675. tsv