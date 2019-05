Wer packt mit an?

So wird das „Tiny-House“-Eigenheim von Janine Marielle Ruch und Michael Silberhorn im Grundriss aussehen, den haben die beiden im Ketscher Bruch schonmal probeweise ausgelegt. Bild: Zeuner © Koch-Mattern

Im Naturschutzgebiet Hirschacker bei Schwetzingen geht es weiter voran: Innerhalb des länderübergreifenden Naturschutzprojekts „Lebensader Oberrhein – Naturvielfalt von nass bis trocken“ wurden in den vergangenen Jahren Maßnahmen im Gebiet durchgeführt, die die Lebensbedingungen vieler dort geschützter, seltener Arten deutlich verbessern werden (wir berichteten mehrfach).

Zu diesen Eingriffen zählen vor allem Rodungs- und Entbuschungsmaßnahmen sowie das Entfernen der Wurzelstöcke, um mehr Freiflächen für die schützenswerte „Sand-rasenvegetation“ zu schaffen. Der Naturschutzbund (Nabu) möchte auch die Bevölkerung für dieses Naturschutzprojekt begeistern und lädt daher am Samstag, 25. Mai, um 10 Uhr zu einem rund zweistündigen Landschaftspflegeeinsatz ein.

Im Naturschutzgebiet Hirschacker können die Teilnehmer tatkräftig am Erfolg des Projekts mitarbeiten und sich aktiv für den Naturschutz engagieren. Geplant ist das Ausreißen von eingewanderten Pflanzenarten wie der Nachtkerze (siehe Infobox) und das Aushacken von Gehölzjungwuchs. Außer guter Laune und Lust an der Arbeit in der Natur sind keine Vorkenntnisse nötig, schreibt der Nabu.

Um den Arbeitseinsatz besser koordinieren zu können, bittet der Nabu um Anmeldung unter der E-Mail NABU_RNO@onlinehome.de oder Telefon 06224/8 28 75 68. Es wird gebeten, auch die Kinder anzumelden, damit ausreichend geeignetes Werkzeug gestellt werden kann. Treffpunkt ist am Samstag, 25. Mai, um 10 Uhr am Wanderparkplatz Friedrichsfelder Landstraße. zg

