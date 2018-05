Anzeige

Doch keine Angst, außer guter Laune und Lust an der Arbeit in der Natur sind keine Vorkenntnisse nötig. Um den Arbeitseinsatz besser koordinieren zu können, bittet der Nabu um Anmeldung per E-Mail unter NABU_RNO@onlinehome.de oder Telefon 06224/8 28 75 68. Bitte auch die Kinder angeben, da dies für die Werkzeuge wichtig ist. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.05.2018