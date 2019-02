Wer sammelt Müll auf?

© Koch-Mattern

Beim Dreck-weg-Tag liegt der Fokus auf dem Säubern von öffentlichen Plätzen, Grünanlagen und Spielplätzen: Mit Handschuhen, Zange und Müllsack bewaffnet sind freiwillige Bürger und Mitglieder von Vereinen oder Organisationen eingeladen, am Samstag, 16. März, dem achtlos weggeworfenen Müll im Stadtgebiet zu Leibe zu rücken.

Die dafür erforderlichen Müllsäcke und Zangen werden von der Stadt gestellt, heißt es in einer Mitteilung. Die Ausgabe des Materials und das Einsammeln der befüllten Säcke übernimmt der Bauhof. Gesäubert wird zwischen 10 und 12 Uhr unter anderem im Kleinen Feld, am Ausbesserungswerk, in der Nordstadt und rund um die Sportanlagen am Stadion und beim „Alla hopp“-Gelände.

Eine Anmeldung ist für einzelne Bürger nicht notwendig. In jedem Sammelbezirk koordiniert ein Mitglied der Freiwilligenagentur die Aktion und steht als Ansprechpartner bereit.

Für alle Helfer gibt es zum Abschluss im Lutherhaus eine warme Mahlzeit und Getränke. Organisiert wird der Tag von Nicole Blem vom Generationenbüro und dem Bauhofleiter Volker Ziegler. Unterstützt werden die beiden durch die Mitglieder der Freiwilligenagentur Schwetzingen. zg

Info: Vereine und Organisationen müssen sich anmelden bis Mittwoch, 20. Februar, E-Mail an freiwilligenagentur@schwetzingen.de. Die Treffpunkte werden unter www.schwetzingen.de veröffentlicht.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 18.02.2019