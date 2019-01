Wer sehr früh aufsteht, sieht Wunderbares

Wer am gestrigen frühen Morgen aufmerksam an den Himmel schaute, konnte eine totale Mondfinsternis erleben. Auch in Schwetzingen spielte das Wetter mit und stellte einen klaren Himmel als Grundlage zur Verfügung.

Mit etwas Planung ließen sich schöne Stimmungsfotos einfangen. Eine Stunde lang – von 5.41 bis 6.43 Uhr – tauchte der Mond vollständig in den Schatten der Erde ein und glimmte in einem kupferroten Farbton. Übrigens, so der Schwetzinger Experte Dr. Uwe Reichert, handelt es sich dabei nicht um einen „Blutmond“, wie es leider immer häufiger in den Medien zu lesen ist. Der Begriff „Blutmond“ wurde von Esoterikern in den USA geprägt, die von einem bevorstehenden Weltuntergang schwafelten. zg

