Philipp Wagner, Sonderschullehrer an der Kurt-Waibel-Schule, unterrichtet seit mehreren Jahren einmal in der Woche Schüler des VAB an der Ehrhard-Schott-Schule. Er betonte, dass das Kernziel der Hauptstufe der Kurt-Waibel-Schule die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Selbstorganisation sind. Zudem steht in den Klassen 7 bis 9 die Berufsorientierung im Vordergrund. Die Schüler nehmen an der Kompetenzanalyse Profil AC teil, absolvieren jährlich ein zweiwöchiges Praktikum und erhalten Fachunterricht im Bereich Hauswirtschaft, Werken und Textilarbeit. Zudem nehmen die Neuntklässler jeden Donnerstag am Nachmittagsunterricht der Ehrhard-Schott-Schule teil und erhalten so Einblicke in die Arbeitsfelder Holz und Metall sowie Körperpflege. Die meisten Schüler verlassen die Kurt-Waibel-Schule mit dem Förderschulabschluss und besuchen anschließend ein VAB. Ziel des VAB ist die Berufsorientierung, die Vermittlung berufsspezifischer Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Vertiefung des Grundwissens. Der Unterricht ist praxisorientiert und die Schüler können nach ein oder zwei Schuljahren durch eine Zusatzprüfung einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschluss erzielen. Zirka 90 Prozent der Schüler, die lernbereit und motiviert sind, erreichen dieses Ziel.

Holger Zuber vom Internationalen Bund Bildungszentrum Heidelberg (IB) stellte die Ausbildungsmöglichkeiten, die der Bildungsträger bietet, dar. Zum einen gibt es die Möglichkeit eine Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme zu besuchen. Diese dauert in der Regel elf Monate und die Berufsorientierung steht im Vordergrund. Durch Bewerbertrainings, verschiedene Praktika und Unterricht soll am Ende die Vermittlung in eine Ausbildung stehen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, eine Reha-Ausbildung zu absolvieren. Eine Variante hierbei ist die integrative Form, die in eigenen Ausbildungswerkstätten des IB stattfindet und die Berufe Bau- und Metallmaler, Gartenfachwerker und Fachpraktiker Hauswirtschaft anbietet. Weitere Möglichkeiten sind eine kooperative oder betriebliche Ausbildung, bei denen die Auszubildenden in Kooperationsbetrieben vom IB unterstützt und begleitet werden. Zuber berichtete, dass zirka 90 Prozent die Abschlussprüfung im ersten Anlauf schaffen und die Motivation ausschlaggebend für den Erfolg ist. Zudem fänden 50 bis 90 Prozent der Auszubildenden im Anschluss einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

In ihren Schlussworten betonte die Schulleiterin der Kurt-Waibel-Schule, Elke Rohr, dass die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen ausschlaggebend für den späteren Erfolg sind und dies auch deshalb im Leitbild der Schule verankert ist. Es sei wichtig, den Schülern die Zeit zu lassen, die sie brauchen, und der Berufsorientierung genügend Raum zu geben. „Wer sich anstrengt, findet später auch einen Job“, so das Fazit der Schulleiterin.

