Wer sich extremistisch äußert, fliegt raus

Zu Beginn der Hauptversammlung des Sportfliegerclubs Schwetzingen im Vereinsheim am Flugplatz Herrenteich ließ Vorsitzender Udo Mühlhölzer das vergangene Jahr Revue passieren. Der Flugbetrieb sei erfreulicherweise nicht durch Hochwasser beeinträchtigt gewesen, sodass die Mitglieder mit 847 Flugstunden auf Vereinsflugzeugen die Größenordnung der Vorjahre erreicht hätten.

Im Sportbericht nahm Udo Mühlhölzer die Ehrungen für sportliche Erfolge der Mitglieder vor. Hier sicherte sich Achim Besser (kleines Bild) den Pokal für den punkthöchsten Flug ein weiteres Mal (777 Kilometer). Im technischen Bericht erklärte der zweite Vorsitzenden Dr. Marco Völker, dass nur durch den großen Einsatz der hierfür qualifizierten Mitglieder die Flugkosten in erschwinglichem Rahmen für jedermann gehalten werden.

Große Herausforderungen bringe die Infrastruktur am Flugplatz mit sich. So sei die Flugzeughalle mittlerweile in die Jahre gekommen. Sie sei 1963 bereits gebraucht aus dem Rheinauer Hafen an den Herrenteich gebracht und damals unter Mithilfe der Bundeswehr und der amerikanischer Pioniere aufgebaut worden. Hier werden einige Reparaturen und Erneuerungen vorgenommen werden müssen, die zunächst eine umfangreiche Überprüfung der Statik erfordern, teilte Völker mit. Aus diesem Grunde sei der erforderliche Renovierungsbedarf aktuell noch nicht exakt abzuschätzen.

Aufgrund der mittlerweile höheren Umgebungstemperaturen und der trockenen Sommer sei der Zustand der Landebahn ebenfalls nicht optimal, sodass über eine Bewässerung nachgedacht werden müsse. Diese erfordere aber behördliche Genehmigungen und eine Sicherstellung der entsprechenden Wasserversorgung. Weiterhin stehe der Naturschutz im Blick der Sportflieger. So würden nur die tatsächlich erforderlichen Grasflächen gemäht, zudem soll eine Wildblumenwiese mit Insektenhotels angelegt werden.

Theoriekurs für Nachwuchs

Wie Ausbildungsleiter Andreas Krupp referierte, werde in Zusammenarbeit mit den Hockenheimer Segelfliegern im laufenden Winterhalbjahr erneut ein Theoriekurs abgehalten, an dem 13 Flugschüler als Basis der nachfolgenden praktischen fliegerischen Ausbildung teilnehmen. Hierfür stellten sich acht Fluglehrer ehrenamtlich als Referenten zur Verfügung und auch die nötige Sprechfunkausbildung werde von einem Schwetzinger Vereinsmitglied, Martin Rulffs, durchgeführt.

Schriftführer Michael Greten ehrte mehrere Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft, insbesondere für seine 40-jährige Vereinszugehörigkeit den ehemaligen Vereinsvorstand Frank Heyne, der auch weiterhin samt seiner Familie zu den aktivsten Vereinsmitgliedern gehört. Mit 120 aktiven Mitgliedern, die ein Durchschnittsalter von 40 Jahren und eine durchschnittliche Vereinszugehörigkeit von 17 Jahren aufweisen, verfüge der Verein über einen gesunden Mitgliederbestand.

Jugendleiter Patrick Mühlhölzer berichtete, dass wieder eine Teilnahme am Kinderferienprogramm erfolgen soll, um die Anbindung des Sportfliegerclubs an das Schwetzinger Vereinsleben zu stärken.Die positive Bilanz von Kassenleiter Bernd Krupp resultierte insbesondere aus dem Verkauf zweier nicht mehr benötigter Vereinsflugzeuge resultierte.

Anschließend wurde auf wie bereits im Vorjahr eine beantragte Satzungsergänzung diskutiert, die die Kundgabe extremistischen Gedankengutes durch Mitglieder mit einem möglichen Vereinsausschluss sanktioniert. Ergänzt wurde dieser Antrag präventiv um die entsprechende Sanktionierung pädophiler Aktionen. Nach umfassender und teilweise kontroverser Diskussion wurde der Antrag mit der erforderlichen Dreiviertelmehrheit angenommen. lc

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.03.2020