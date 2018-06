Anzeige

Zwei Möglichkeiten

Wer gerne Friseur werden möchte, sich für aktuelle Trends und Mode interessiert, kreativ, engagiert, offen, respektvoll und kontaktfreudig ist, findet unter www.esss.de viele interessante Informationen, so die Pressemitteilung weiter.

Die ESSS biete sowohl die duale Ausbildung zum Friseur in der Berufsschule als auch in der einjährigen Berufsfachschule Körperpflege an. Es gibt sogar noch freie Plätze für das kommende Schuljahr. Auch bei der Suche nach einem passenden Praktikums- oder Ausbildungsplatz kann die Ehrhart-Schott-Schule unterstützen. zg

