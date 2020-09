Wer steuert Erfahrungsberichte bei?

Fühlen sich Angehörige, die Demenz-Patienten zu Hause pflegen, alleingelassen? Wo liegen die Probleme? Welche Unterstützung wünschen sich die Pflegenden? Was muss von politischer Seite getan werden?

Um all diese Fragen dreht sich die zweite Aktion der Stadt zum Weltlalzheimertag. Am Donnerstag, 22. Oktober, findet dazu um 16 Uhr eine Podiumsdiskussion im Palais Hirsch statt. Der Fokus soll an diesem Tag auf den Angehörigen liegen, die Demenz-Patienten zu Hause pflegen. Deren Erkenntnisse werden dann gemeinsam unter anderem mit den Vertretern der Kommunen und dem Oberbürgermeister Dr. René Pöltl diskutiert.

Dafür sucht das Generationenbüro pflegende Angehörige, um von ihrem Alltag zu berichten. Vor der Podiumsdiskussion sprechen sie zuerst vertraulich mit Nicole Blem vom Generationenbüro der Stadt. Diese kümmert sich auch um die Organisation und Versorgung der Pflegebedürftigen in dieser Zeit.

Falls Sie sich angesprochen fühlen, melden Sie sich telefonisch bei Nicole Blem, Nummer 06202/8 74 93 oder per E-Mail (nicole.blem@schwetzingen.de).

Hintergrund ist ein Forschungsprojekt der Universität Heidelberg, die auf die Stadt Schwetzingen zu gekommen ist. Das „Town Hall“-Projekt“ beschäftigt sich mit den Problemen und Schwachstellen in der häuslichen Pflege und stellt die Lebenssituation der pflegenden Angehörigen in den Vordergrund.

In einer Podiumsdiskussion soll ein gegenseitiger Austausch mit Expertenwissen aus allen Bereichen stattfinden: sowohl den pflegenden Angehörigen selbst, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen als auch von politischer Seite. isö

