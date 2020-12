Wer testet in Schwetzingen und Umgebung an Feiertagen?

Schwetzingen/Region.Die Feiertage stehen vor der Tür. Und damit auch die Frage: Wo kann ich mich zum Jahresende testen lassen? In den Corona-Ambulanzen werden Patient mit fieberhaften Infekten untersucht und bei Verdacht auf Covid-19 getestet. In den Abstrichstellen werden Personen auf das Coronavirus getestet, die meist keine Krankheitssymptome, aber Anspruch auf einen Test haben.

Welche Fieberambulanz oder Abstrichstelle ist wann geöffnet? Wir haben die Anlaufstellen aus unserem Verbreitungsgebiet zusammengefasst, die aktuell erreichbar waren. Eine Anmeldung - über die zentrale Telefonnummer 11 61 17, die Hausärzte oder das Gesundheitsamt - ist überall erforderlich.

Praxis Dr. Justine Krautter in Eppelheim: Die Praxis ist montags und dienstags von 8 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Sie befindet sich in der Hebelstraße 7 und ist unter Telefon 06221/75 78 75 erreichbar.

Praxis Dr. Mendler und Flum in Eppelheim: Die Praxis im Pfistererhofweg 4 hat montags und dienstags von 8 bis 12 Uhr und von 16 bis 19 Uhr sowie mittwochs von 8 bis 12 Uhr geöffnet und ist unter Telefon 06221/76 10 60 zu erreichen.

Praxis Strathmann und Haas in Ketsch: Auch in der Praxis in der Goethestraße 1 in Ketsch werden Patienten nach telefonischer Absprache unter 06202/64 16 4 auf Corona getestet. Geöffnet ist montags bis mittwochs von 8 bis 12 Uhr.

Praxis Bangert-Semb und Koll in Neulußheim: Die Ärzte des Hausarzt-Zentrums in der St-Leoner-Straße 23 machen am Samstag, 26. Dezember, am Dienstag, 29. Dezember, und am Montag, 4. Januar, jeweils ab 12 Uhr Abstriche. Patienten melden sich unter Telefon 06205/35 44 an.

Fieberambulanz Schwetzingen: Über den Hausarzt können sich Personen bei der Fieberambulanz, Markgrafenstraße 2/9, anmelden. Am Montag, 28. Dezember, ist bei der Ambulanz Sprechzeit.

Hausarztpraxis Dr. Schmitt in Oftersheim: In der Mannheimerstraße 40 können sich Patienten von Montag, 28., bis Mittwoch, 30. Dezember, testen lassen. Öffnungszeiten sind von 7 bis 11.30 Uhr - sowie Montag und Dienstag von 15 bis 17 Uhr. Vorher ist ein Termin unter Telefon 06202/5 33 13 erforderlich.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.12.2020