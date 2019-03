„The Chaotics“ gastieren am morgigen Freitag im Wirtshaus „Zum grünen Baum“.

Auch dieses Mal ist etwas ganz Besonderes geplant: eine Karaoke-Session. Wer sich traut, am Mikrofon einen Song mit der Band zu performen, wird in die Geschichtsbücher des „Grünen Baums“ eingehen und viel Applaus einheimsen, heißt es in der Pressemitteilung des Wirtshauses.

Startschuss zur Gaudi ist um 21.30 Uhr, der Eintritt ist frei und der Hut geht rum. zg

