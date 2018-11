Mittlerweile kennt ihn kaum noch jemand. 184 Jahre nach seinem Tod ist der Philosoph und Theologe Friedrich Schleichermacher, der heute vor 250 Jahren geboren wurde, nur noch einem kleinen Zirkel von Philosophie-Interessierten bekannt. Ein Zustand, der den Teilnehmern des jüngsten Philosophischen Cafés im Hebelhaus sichtlich aufzustoßen schien.

Der Mann, so der Dekan im Ruhestand Werner Schellenberg, sei in Sachen Religionsauslegung wegweisend gewesen und würde auch den derzeitigen gesellschaftlichen Diskurs enorm bereichern. Einer seiner legendären Sätze – „wer von Religion keine Ahnung hat, glaubt am Ende alles“ – dürfte in Zeiten des zunehmenden religiösen Fanatismus in allen drei Buchreligionen für eine ganze Kaskade von Überlegungen zum Ausgang aus diesem Fanatismus führen.

Geboren 1768 in Breslau entwickelte sich Schleichermacher in Berlin zum Star der Theologie und Philosophie. Eindrücklich, so Schellenberg, sei die Zahl der Trauergäste zu seiner Beerdigung im Jahr 1834. Über 20 000 sollen gekommen sein, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Dass er in Vergessenheit geriet, geschah in den Augen Schellenbergs nicht ganz unbeabsichtigt. Gewisse Kreise in der Kirche schienen sich an dem Mann gestoßen zu haben. Versuchte er, das Konzept Religion doch nicht von oben herab, sondern aus Sicht des einzelnen Menschen zu verstehen. „Er dachte Religion stets vom Menschen her.“ Sie hätten die Interpretationshoheit und nicht die Institution. Das setzt natürlich voraus, dass jeder einzelne Mensch Bildung erfährt. In seinem Standardwerk „Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern“ nimmt die Vernunft für das Verständnis des Christentums eine zentrale Stellung ein. Religiosität gehöre dabei genauso selbstverständlich zum Menschen wie denken und handeln. In der Folge verknüpfte Schleichermacher die Religion mit der Philosophie über die Hermeneutik, die Kunst des Verstehens, und postulierte dabei eine Freiheit des Denkens, wie sie in der Kirche und der Gesellschaft nicht überall gerne gesehen war. Schleichermacher schien jedoch davon überzeugt zu sein, dass der Mensch nur über das Verstehen zum Frieden komme. Alles Unbekannte löse Furcht und Ablehnung aus. Ein Satz, den Schleichermacher geradezu ins 21. Jahrhundert katapultiert.

Sinnbild von Gemeinschaft

Der Leitstern dieses religiösen Philosophen, davon war die Leiterin der Volkshochschule, Gundula Sprenger, überzeugt, war „das Zusammenführen“. Das Trennende und Gegensätzliche sei ein Teil des Ganzen. Und dieses Ganze könne letztendlich nur durch die Zusammenführung all seiner Teile verstanden werden. Es ist wie beim Betrachten eines Bildes. Am Anfang, so Sprenger, sehe man Farben und Motiv. Dann lernt man den Künstler und seine Zeit kennen und das Bild wandelt sich. Nicht auf der Leinwand, aber im Kopf des Betrachters. „Er lernt zu verstehen.“

Zum Schluss des Philosophischen Zirkels lässt Hans Flory, genau wie Schleichermacher das einst tat, das Weihnachtsfest von Atheisten, Wissenschaftler und einem Christen begutachten. Für Schleichermacher das Sinnbild von Gemeinschaft. So sei Gemeinde zu verstehen, alle zusammen und mit unterschiedlichen Zugängen feiern aber ein Fest, das für Kinder gemacht wurde.

Das Philosophische Café mit Sprenger, Schellenberg, Flory und einer kleinen Zahl Mitstreiter hat mit seiner jüngsten Zusammenkunft das Denken eines durchaus noch heute wegweisenden Mannes ausgegraben. Religion verstehen, als Mittel gegen Fanatismus, und das Einende gegen das Trennende betonen, würde auch im 21. Jahrhundert nicht wenigen gut anstehen. ske

