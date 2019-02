Wer war Jakob Schwezinger?

Die Ausstellung „Candide – Voltaires Klassiker in Bildern“ im Lapidarium des Schwetzinger Schlosses entwickelt sich zu einem großen Publikumserfolg. Der umfassende Artikel „Reise ins Paradies“ über den bedeutenden Philosophen der Aufklärung im Reiseteil unserer Zeitung führte viele Besucher in die Ausstellung. Denn inspiriert von der Schönheit des Schlossgartens schrieb Voltaire als Gast bei Kurfürst Carl Theodor in dessen Sommerresidenz an seiner berühmten Novelle „Candide“.

Eine bemerkenswerte Geschichte in diesem Zusammenhang berichtet der Kurator der Ausstellung, Professor Josef Walch: „Ich werde immer wieder gefragt, ob der Name Schwetzingen an irgendeiner Stelle der Novelle auftaucht, verweise dabei immer wieder auf den Garten als Inspirationsquelle für Voltaire.“ Burkhard Krebs, einer der regelmäßigen Besucher des Schlossgartens und der Ausstellung – er selbst bezeichnet sich als „Flaneur“ – fragte Walch deshalb, was es denn mit der Person des Jakob Schwezinger im „Candide“ auf sich habe, sei doch im vierten und fünften Kapitel der ersten deutschen Ausgabe vom Wiedertäufer Jakob Schwezinger die Rede.

Probleme mit der Rechtschreibung

In der Tat, in der Übersetzung von Wilhelm Christself Sigismund Mylius von 1782, tritt ein Jakob Schwezinger auf. „Ich hatte mir das mal notiert, aber wieder auf die Seite gelegt, zumal in allen anderen folgenden Übersetzungen bis auf eine Ausnahme nur noch von dem Wiedertäufer Jakob die Rede ist, der Nachname Schwezinger aber fehlt, ebenso in allen Übersetzungen. Dass da der Bezug zu Schwetzingen – den Namen konnte Volatire nie richtig schreiben, wie Briefe belegen – gegeben ist, ist offensichtlich“, erklärt Walch.

Dieser Jakob Schwezinger ist für Candide und seinen philosophischen Begleiter Pangloss ein Helfer und Retter. Der Tuchhändler nimmt beide bei sich auf und pflegt den schwer kranken Pangloss wieder gesund. Auf einer Überfahrt mit Schwezingers Schiff nach Lissabon, wo sich dann das verheerende Erdbeben ereignet, gerät dies in einen Sturm und geht unter. Jakob Schwezinger ertrinkt, drei Personen überleben, darunter Candide und Pangloss, die das rettende Ufer erreichen.

Voltaire, so Josef Walch, zeichnet Jakob Schwezinger sehr sympathisch, als Menschenfreund, bereitwillig und uneigennützig helfend, so wie ihm, dem Dichter, in Schwetzingen am Hof geholfen wurde. Hier entstand also nicht nur Weltliteratur, der Name Schwetzingen – wenn auch falsch geschrieben – fand seinen Platz darin. Bis er wieder verschwand, aber „sic transit gloria mundi – so vergeht der Ruhm der Welt“, sagt Professor Walch.

