Wer will beim Musical mitmachen?

Bei den Kinderbibeltagen in den Herbstferien wird es im Lutherhaus darum gehen, eine spannende Räubergeschichte aus der Bibel zu entdecken und als Musical einzustudieren. Dabei lernt die Gruppe einen beeindruckenden Mann kennen: den barmherzigen Samariter. Er hilft dort, wo die anderen wegschauen. Das ist heute genauso wichtig wie damals.

Die Kinderbibeltage mit Proben, Basteleien und Spielen finden am Mittwoch, 30. und Donnerstag, 31.Oktober, sowie am Samstag, 2. November, jeweils von 10 bis 13 Uhr im Lutherhaus statt. Das Musical wird beim Familiengottesdienst am Sonntag, 3. November, um 10 Uhr in der Stadtkirche aufgeführt. Eingeladen sind Kinder ab der ersten Klasse. Die Teilnahme kostet nichts. Eine verbindliche Anmeldung ist notwendig. zg

Info: Ein Anmeldeformular findet sich auf www.ekischwetzingen.de.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.10.2019